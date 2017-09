dpa

Woidke: In Ruhe Oppositionsfrage überlegen

Nach der Bundestagswahl am Sonntag muss die SPD aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Ruhe die Oppositionsfrage klären. «Ich bin gegen Schnellschüsse», sagte er am Abend im RBB-Fernsehen. «Es spricht viel dafür in die Opposition zu gehen, es spricht aber auch einiges dafür vielleicht eine stabile Regierung zu bilden», sagte Woidke, der auch SPD-Landesvorsitzender ist. Das werde sich in den nächsten Stunden erweisen. Zum Abschneiden der AfD sagte er: «Das ist für uns alle, für alle demokratischen Parteien ein Grund zum Nachdenken.»

CDU/CSU lagen gemäß den Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale bei 32,7 bis 33,3 Prozent (2013: 41,5), die SPD bei 20,2 bis 20,8 Prozent (25,7). Die AfD kam auf 13,2 bis 13,4 Prozent (4,7), die FDP auf 10,1 bis 10,5 (4,8), die Linke auf 8,9 (8,6) und die Grünen auf 9,2 bis 9,4 Prozent (8,4).

