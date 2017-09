Rund 2,1 Millionen Brandenburger zur Wahl aufgerufen

Rund 2,1 Millionen Brandenburger sind zur Wahl des 19. Deutschen Bundestags aufgerufen. Heute sollen mehr als 3300 Wahllokale öffnen. Viele Bürger haben allerdings schon Briefwahlunterlagen angefordert und ihr Kreuzchen gemacht. Sie können die Unterlagen gegebenenfalls noch bis zur Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr abgeben.

Zwischen Elbe und Oder bewerben sich 186 Männer und Frauen um ein Mandat, 15 Parteien treten mit einer Liste an. Gleichzeitig werden in mehr als 30 Kommunen hauptamtliche Bürgermeister gewählt. Landtagspräsidentin Britta Stark und Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatten die Brandenburger zur Teilnahme an der Bundestagswahl ermuntert.