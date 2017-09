dpa

Ministerpräsident Woidke kommt zu Fuß zur Wahl

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Sonntag seine Stimme für die Bundestagswahl abgegeben. Der Regierungschef kam am Vormittag kurz nach 10.00 Uhr gemeinsam mit seiner Frau zu Fuß zu einer Grundschule in Forst in Südbrandenburg (Spree-Neiße). Diese liegt in der Nähe seines Zuhauses. Knapp 2,1 Millionen Brandenburger sind bei der Bundestagswahl wahlberechtigt. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

Zwischen Elbe und Oder bewerben sich 186 Männer und Frauen um ein Mandat, 15 Parteien treten mit einer Liste an. Gleichzeitig werden in mehr als 30 Kommunen hauptamtliche Bürgermeister gewählt. Landtagspräsidentin Britta Stark und Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatten die Brandenburger zur Teilnahme an der Bundestagswahl ermuntert.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

