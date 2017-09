ALBA verliert letzten Test vor Ligastart gegen Bayreuth

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat die Generalprobe für den Saisonstart in Ulm verloren. Die Albatrosse unterlagen am Samstag im Testspiel Bayreuth verdient mit 73:77 (42:42). Spielmacher Peyton Siva war mit 13 Punkten bester Berliner Werfer. Neuzugang Luke Sikma steuerte 12 Zähler bei. Für die Gäste aus Bayreuth war James Robinson mit 15 Punkten am erfolgreichsten.

«Wir müssen noch unseren Rhythmus finden», sagte der litauische Neuzugang Marius Grigonis, «doch das ist klar. Wir haben ein ganz neues Team, einen neuen Trainer, da brauchen wir noch Zeit.»

Der neue Berliner Trainer Aito Garcia Reneses musste auf die verletzten Spencer Butterfield (Bänderverletzung im linken Sprunggelenk) und Center Bogdan Radosavljevic (Knie) verzichten. In der ersten Hälfte verlief das Match ausgeglichen. Ein schwaches drittes Viertel, das die Berliner mit 8:16 abgaben, ließ den Rückstand auf acht Punkte anwachsen. Im Schlussviertel führten die defensivstarken Bayreuther zeitweise mit elf Zählern. Doch die Berliner kamen mit einigen verwandelten Drei-Punkte-Würfen noch einmal bis auf zwei Punkte heran.

Letzte Änderung: Samstag, 23. September 2017 19:31 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen