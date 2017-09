«Schlecht» oder «Scheiße»: Ibisevic droht längere Sperre

Nach seinem Platzverweis wegen Schiedsrichter-Beleidigung fordert Vedad Ibisevic den Audio-Beweis. Für seine vierte Rote Karte in der Bundesliga droht Herthas Kapitän eine Sperre von mehreren Spielen. Mit dem Schiedsrichter verbindet den Bosnier eine Vergangenheit.

Berlin (dpa) - Der Wirbel um ein «Sch...»-Wort beschert Hertha BSC in den nächsten Bundesliga-Partien ein Sturm-Dilemma. Wegen Schiedsrichter-Beleidigung schickte Schiedsrichter Tobias Stieler Berlins Kapitän Vedad Ibisevic in der Nachspielzeit der 0:1-Niederlage beim FSV Mainz vom Platz. Nach seiner vierten Roten Karte in der Liga droht dem Bosnier nun eine längere Sperre.

«Er hat verstanden, dass ich gesagt habe «Du bist scheiße», aber ich habe gesagt, das ist schlecht und ich will nicht runter», sagte Ibisevic mit einem kleinen Cut unter dem linken Auge. Der Referee wollte den 33-Jährigen kurz vor Schluss zur Behandlung dieser Verletzung an den Spielfeldrand schicken. «Ich bin ja kein kleines Kind. Ich würde so etwas nicht in der 91. Minute sagen. Jetzt hat er Recht und ich nicht. Ich hoffe, dass es Lippenleser gibt», forderte Ibisevic.