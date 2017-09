dpa

Hertha unterliegt 0:1 in Mainz

Der FSV Mainz 05 hat mit dem 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC das aufgekommene Krisengerede vorerst beendet. Nach dem schlechtesten Start in einen Fußball-Bundesligasaison mit zuvor vier Niederlagen in fünf Partien war der zweite Heimerfolg eine kleine Erlösung. Vor 23 517 Zuschauern erzielte Pablo De Blasis (54. Minute) den Siegtreffer per Foulelfmeter. Das elfmeterwürdige Foul im Strafraum war von Schiedsrichter Tobias Stieler erst nach Ansicht der Videobilder erkannt worden.

De Blasis erzielte das 500. Bundesligator für die Mainzer. Neben der Niederlage mussten Hertha auch noch die Rote Karte wegen Meckerns für Kapitän Vedad Ibisevic (90.) verkraften.

Letzte Änderung: Samstag, 23. September 2017 17:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen