Elch in Templin gefangen

Ein Elch ist am Freitag durch Templin (Uckermark) spaziert. Passanten hätten den ungewöhnlichen Besucher am Freitagnachmittag gemeldet, teilte die Polizei am Samstag auf Nachfrage mit. Zuvor hatten unter anderem die «Märkische Oderzeitung» und der «Nordkurier», der auf Facebook ein Video teilte, das den Elch zeigen soll, darüber berichtet. Ein Tierarzt habe den Elch dann mit einem Betäubungsgewehr außer Gefecht gesetzt und in eine Pflegestation bei Templin gebracht, sagte ein Polizeisprecher.

Zuletzt waren in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern immer wieder Elche aufgetaucht, die vermutlich aus Polen in die Gegend kamen. Vergangene Woche war ein Elch auf der Autobahn 12 nahe der Anschlussstelle Fürstenwalde-West (Oder-Spree) angefahren worden und verendet.

Letzte Änderung: Samstag, 23. September 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

