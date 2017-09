dpa

Stammkräfte kehren in die Startelf von Union Berlin zurück

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will seine sportliche Krise mit bewährtem Personal beenden. Zum Heimspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern dürften Stammkräfte wie die Abwehrspieler Toni Leistner und Christopher Trimmel, Mittelfeldmann Felix Kroos sowie die Angreifer Sebastian Polter und Simon Hedlund wieder in die Startelf zurückkehren. Diese Spieler hatten am Dienstag beim 0:1 in Sandhausen nicht in der Anfangsformation gestanden, weil sie angeschlagen waren oder geschont wurden.

Nach fünf Spielen ohne Sieg soll gegen die Pfälzer, die unter der Woche den Trainer wechselten, der dritte dreifache Punktgewinn der Saison her. Interimscoach Manfred Paula, Leiter des Nachwuchsleistungs-Zentrums in Kaiserslautern, ersetzt den entlassenen Trainer Norbert Meier. «Wir wissen nicht, was auf uns zukommt», sagte Union-Coach Jens Keller.

Letzte Änderung: Samstag, 23. September 2017 14:51 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen