Nach Trainerwechsel: Union gegen Kaiserslautern gewarnt

Union Berlin will nach fünf sieglosen Spielen endlich mal wieder gewinnen. Schlusslicht Kaiserslautern wäre eigentlich ein dankbarer Gegner dafür. Doch die Pfälzer sind nach dem Trainerwechsel unberechenbar.

Berlin (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin ist trotz zuletzt fünf siegloser Spiele in Serie gegen den Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern der klare Favorit. Leichtsinnig wollen die Unioner in der Partie am Montag (20.30 Uhr/Sky) aber nicht agieren. «Wir dürfen das Spiel nicht so leicht nehmen. Kaiserslautern ist nicht so schlecht, wie die Mannschaft aktuell steht. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dieses Spiel zu gewinnen», sagte Union-Trainer Jens Keller.