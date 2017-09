Zwei 16-Jährige bei Roller-Unfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat beim Wenden auf der Straße einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen und einen Zusammenstoß verursacht. Der 16 Jahre alte Rollerfahrer und sein ebenso alter Mitfahrer seien bei dem Unfall am Freitagnachmittag durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Rettungskräfte brachten die beiden zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die 29 Jahre alte Autofahrerin, die unverletzt blieb, hatte einem Stau ausweichen und daher wenden wollen. Der Unfall ereignete sich auf der Fürstenwalder Allee, die während der Aufräumarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt war.

Letzte Änderung: Samstag, 23. September 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

