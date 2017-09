Unfall auf Kreuzung mit drei Verletzten

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Tiergarten sind ein Taxifahrer, sein Fahrgast und ein weiterer Autofahrer verletzt worden. Der Taxifahrer sei nach Angaben von Zeugen am Freitagnachmittag bei Rot über die Ampel am Lützowplatz gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf der Kreuzung stieß das Taxi dann mit dem Auto eines 26-Jährigen zusammen und wurde von der Straße gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Das andere Auto blieb auf der Kreuzung stehen. Rettungskräfte brachten den Taxifahrer und seinen 63 Jahre alten Fahrgast zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die leichten Verletzungen des 26-Jährigen wurden ambulant behandelt.

Letzte Änderung: Samstag, 23. September 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

