Gasleck erst am frühen Samstagmorgen wieder abgedichtet

Zunächst sieht es nach einem kürzeren Einsatz am Freitagnachmittag aus - doch das Gasleck in Pankow beschäftigt die Einsatzkräfte bis zum frühen Samstagmorgen. Das provisorische Abdichten war offenbar schwerer als gedacht.

Berlin (dpa/bb) - Eine evakuierte Schule, eine geräumte Kita und 2500 Haushalte stundenlang ohne Strom: Eine beschädigte Gasleitung in Berlin-Pankow hat die Feuerwehr und die Anwohner stundenlang bis zum frühen Samstagmorgen in Atem gehalten. Das Leck wurde am Freitagmittag in einer Baugrube entdeckt, nachdem Arbeiter die Leitung offenbar versehentlich angebohrt hatten, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Stundenlang trat Gas aus - dann erst konnte das Leck provisorisch abgedichtet werden.