Kinder ohne Kita haben mehr Sprachförderbedarf

Kinder ohne Kita haben häufiger Sprachdefizite. Das zeigt der Test «Deutsch Plus 4». Daran nahmen Kinder im Alter von vier Jahren teilnahmen, die nicht in einen Kindergarten gehen. 84 Prozent der 692 in Berlin getesteten Kinder zeigten Sprachförderbedarf, ihr Anteil wächst seit drei Jahren. In den Kitas ist das Problem kleiner, aber konstant. Logopäden werfen den Ärzten vor, Defizite bei kleinen Kindern zu ignorieren und zu selten eine Sprachförderung zu verordnen.

Letzte Änderung: Samstag, 23. September 2017 11:00 Uhr

