Hertha will in Mainz ersten Auswärtssieg: Dardai rotiert

Acht Punkte nach fünf Spielen: Hertha kann mit dem Saisonstart zufrieden sein. Die Berliner reisen optimistisch zum Tabellen-Fünfzehnten Mainz 05, der in dieser Saison schon vier Niederlagen kassierte - und wollen weiter rotieren.

Berlin (dpa) - Hertha BSC will seinen augenblicklichen Lauf fortsetzen und spekuliert am Samstag bei Mainz 05 auf den ersten Auswärtssieg dieser Saison. Die in der Vorsaison notorisch auswärtsschwachen Schützlinge von Pal Dardai strotzen nach dem 1:1 in Hoffenheim und dem 2:1 gegen Angstgegner Leverkusen vor Selbstbewusstsein. Sie treffen auf einen Gegner, der mit drei mageren Punkten auf Tabellenplatz 15 rangiert und zuletzt ein unglückliches 2:3 hinnehmen musste. Mit einem Sieg aus Mainz im Rücken ließe sich der nächste Heimspiel-Gast FC Bayern München am 1. Oktober im Berliner Olympiastadion sorgenlos empfangen.