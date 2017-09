dpa

Händler wollen Großmarkt selber steuern

Berlin (dpa/bb) - Die Händler auf dem Berliner Großmarkt wollen das Areal an der Beusselstraße in ihre eigenen Hände nehmen. Mehr als hundert dort tätige Großhändler und Unternehmer haben sich zusammengeschlossen, «um den traditionellen «Bauch von Berlin» fit für die Zukunft zu machen». So formuliert die neu gegründete Interessengemeinschaft Lebensmittel- und Frischecluster Berlin die Herausforderung. Am Samstag will sie ihre Pläne in der Markthalle Neun in Kreuzberg diskutieren. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zeigte sich gesprächsbereit.

Letzte Änderung: Samstag, 23. September 2017 09:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen