Jedermann-Konzert mit dem Deutschen Symphonie-Orchester

Zum vierten Mal lädt das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO) am Samstag zum sogenannten Symphonic Mob. Die Idee: Unter Leitung des neuen Chefdirigenten Robin Ticciati spielen die Musiker des DSO zusammen mit allen, die singen oder ein Instrument spielen können und sich für das «Spontanorchester» angemeldet haben.

Mehr als 1000 Laienmusiker würden sich an dem Konzert in der Mall of Berlin am Leipziger Platz beteiligen, kündigte das DSO an. Ab 12.30 Uhr stellen sich die Musiker auf, um 15.30 Uhr beginnt das Konzert. Zu Hören sind unter anderem die «Morgenstimmung» von Edvard Grieg und Georges Bizets «Torero-Marsch».