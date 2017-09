Wahlkampf auf den letzten Metern in Berlin

Kulis, Rosen und Kondome: Am letzten Tag vor der Bundestagswahl und dem Volksentscheid werben Parteien in Berlin um die Stimmen der Unentschlossenen.

Ganz in der Nähe am Hackeschen Markt und am Rosenthaler Platz lässt die FDP ihren Wahlkampfendspurt - und Ballons - steigen. Ihr Berliner Spitzenkandidat Christoph Meyer feiert derweil im Biergarten «Platzhirsch» nahe des Rathauses Schöneberg. Bei der CDU wird gebetet: Ein gemeinsamer Besuch der musikalischen Andacht «Noonsong» in der Hohenzollernkirche in Wilmersdorf steht etwa auf dem Programm.