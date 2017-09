Eisbären Berlin feiern Sieg gegen Köln

Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Am Freitag gewannen sie in der Arena am Ostbahnhof nach einer starken Leistung gegen die Kölner Haie mit 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) und feierten damit bereits den vierten Sieg in Folge. In einem ausgeglichenen, phasenweise hochklassigen Spiel trafen Danny Richmond, Nick Petersen und Sean Backman für die Berliner.

Weil beide Teams in der Anfangsphase konzentriert verteidigten, bekamen die 9.609 Zuschauer lange keine torgefährlichen Situationen zu sehen. So fiel der Führungstreffer der Eisbären nach einer knappen Viertelstunde überraschend. Die Kölner ließen Richmond an der blauen Linie zu viel Platz, sein ebenso wuchtiger wie präziser Distanzschuss schlug unhaltbar für Keeper Gustaf Wesslau im Torwinkel ein.

Kurz nach der Pause nutzten die Gäste ihr erstes Powerplay zum Ausgleichstreffer durch Benjamin Hanowski. Das Spiel wurde nun turbulenter: Die Eisbären erhöhten den Druck und das Risiko, die Kölner reagierten mit Kontern. Einen davon schloss Nicolas Krämmer zur erstmaligen Führung der Gäste ab, kurz darauf glich Petersen für die Eisbären aus.

Beide Mannschaften setzten nun auf Angriff, konnten ihre Chancen aber lange nicht nutzen. Erst gut sieben Minuten vor dem Ende sorgte Backman nach einer energischen Einzelaktion für den insgesamt verdienten Sieg.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 22:20 Uhr

Quelle: dpa

