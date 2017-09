Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Nach dem Unfall mit einer schwer verletzten Mutter und ihrer fünfjährigen Tochter ist Haftbefehl gegen einen 32 Jahre alten Mann erlassen worden. Es werde wegen versuchten zweifachen Mordes ermittelt, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Freitag. Die Frau und das Mädchen wurden am Donnerstag an der Oranienstraße/Ecke Skalitzer Straße angefahren. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, konnte aber später gefasst werden.

Die 27-jährige Frau hatte demnach mit ihrer Tochter die Straße überquert, als der Mann in Richtung Kreuzung raste. Zeugen sagten laut Polizei, dass der Mann zu schnell gefahren sei und Mutter und Tochter die Straße an einer Ampel bei Grün überquerten. Kurz vor dem Unfall wollten Beamte den 32-Jährigen in der Oranienstraße auf Höhe der Adalbertstraße kontrollieren. Daraufhin sei er in seinem Auto davon gerast.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 20:30 Uhr

Quelle: dpa

