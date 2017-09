18-Jähriger stürzt bei Festnahme auf U-Bahn-Gleise

Ein 18-Jähriger ist auf der Flucht vor einer Festnahme am Berliner U-Bahnhof Hermannstraße am Bahntunnel auf die Gleise gestürzt. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Polizisten hatten am Donnerstagabend drei Männer auf dem Bahnhof kontrolliert, die laut Polizei angaben, Drogen konsumiert zu haben und bei sich zu tragen. Im Rucksack eines 23-Jährigen fanden die Beamten das Rauschgift und eine Digitalkamera. Als das Trio festgenommen werden sollte, riss sich der 18-Jährige los.

Er rannte in Richtung Gleistunnel, wurde aber von einem Polizisten festgehalten, sodass beide zu Boden stürzten. Der Festgenommene versuchte, sich zum Tunnel zu robben - dabei fiel er über die Bahnsteigkante auf die Gleise. Der am Boden liegende Polizist sprang hinterher. Einen einfahrenden Zug konnten die Beamten mit einer Taschenlampe rechtzeitig warnen.

Der 18-Jährige zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Gegen den 23-Jährigen wird wegen des Verdachts der Hehlerei und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 19:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen