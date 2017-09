Mutmaßliche Dealer-Bande festgenommen

Die Polizei hat drei Männer im Alter von 25, 31 und 53 Jahren festgenommen, die aus dem Auto heraus mit Drogen gehandelt haben sollen. Bei Durchsuchungen von Autos und Wohnungen der drei am Donnerstag in Tempelhof hätten die Beamten 270 Verkaufseinheiten mutmaßlichen Kokains sichergestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten eine Schreckschusswaffe, mehrere Patronen scharfer Munition und mehr als vier Tonnen Pyrotechnik, die größtenteils in Deutschland nicht zugelassen ist. Die drei sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 19:00 Uhr

Quelle: dpa

