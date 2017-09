Berliner Staatsschutz ermittelt nach AFD-Wahlveranstaltung

Nach einer Wahlkampfveranstaltung der AFD-Kreisfraktion Steglitz-Zehlendorf wird gegen zwei Ordner der Partei wegen Körperverletzung ermittelt. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Die Strafanzeige stellte das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Hintergrund war eine Veranstaltung am vergangenen Freitag im Rathaus Zehlendorf. Dort hatten AFD-Ordner zwei Besucher gewaltsam aus dem Saal geführt, wie das Bezirksamt am Freitag mitteilte. Der Vorfall wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet und ins Internet gestellt. Das Bezirksamt sei «entsetzt» über das Vorgehen der Ordner. Es erinnere «an dunkle Zeiten», in dem Bürger «mit Gewalt aus öffentlichen Gebäuden hinaus befördert werden», teilte die Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski mit.

