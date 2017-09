Radfahrer stirbt bei Unfall mit Straßenbahn

Ein 44-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Freitag in Potsdam-Drewitz ums Leben gekommen. Der Potsdamer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, sagte eine Polizeisprecherin. Zu der Kollision kam es an einem Überweg, der mit den Schienen kreuzt. Die Staatsanwaltschaft Potsdam habe einen Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Der Straßenbahnfahrer stehe unter Schock.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 17:32 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen