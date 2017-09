Künstlerkollektiv besetzt Volksbühne

Ein Künstlerkollektiv hat die Berliner Volksbühne besetzt. Mit dem neuen umstrittenen Intendanten des Hauses hat die Aktion angeblich nichts zu tun.

Berlin (dpa/bb) - Der Streit um die Berliner Volksbühne und ihren neuen Intendanten Chris Dercon eskaliert: Aktivisten haben am Freitagnachmittag das Theater am Rosa-Luxemburg-Platz besetzt. Sie wollten dort für zunächst drei Monate bleiben und ein eigenes Programm erstellen. Vor das Theater hängten sie ein Transparent mit dem Schriftzug «Doch Kunst» und verschlossen einige Türen des Gebäudes mit Ketten und Schlössern.

In dem Haus solle ein neues «Anti-Gentrifizierungszentrum» entstehen, kündigte eine Sprecherin der Besetzer an. Die Aktivisten riefen ehemalige Mitglieder der Volksbühne zum Mitmachen auf. Berlin sei in den vergangenen Jahr der «Verwertung des Kapitals» ausgesetzt worden.