Aktivisten in der Volksbühne

Aktivisten mit Rucksäcken und Schlafsäcken haben offensichtlich am Freitagnachmittag die Berliner Volksbühne besetzt. Es handele sich um eine Kunstaktion, sagte ein Teilnehmer. Nähere Informationen sollte es im Laufe des Nachmittags geben. Die Polizei und Vertreter der Berliner Kulturverwaltung waren vor Ort. Eine reguläre Vorstellung war am Abend an der Bühne nicht geplant. Am Theater schwelt seit Monaten ein Streit um den Kurs des neuen Intendanten Chris Dercon.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 17:04 Uhr

