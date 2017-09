dpa

Brandenburgs Finanzämter bekommen neue Mitarbeiter

Brandenburgs Finanzämter bekommen frischen Nachwuchs. 163 Diplome wurden am Freitag an Absolventen der Fachhochschule für Finanzen in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) überreicht, teilte das brandenburgische Finanzministerium mit. Daniela Trochowski (Die Linke), Finanzstaatssekretärin in Brandenburg, gratulierte den künftigen Steuerbeamten und betonte die Bedeutung der zunehmenden Digitalisierung für die Arbeit in der Finanzverwaltung.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen