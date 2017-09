dpa

Bootsmotor und Fahrräder im Auto: Verdacht auf Diebstahl

Mit einem angeblichen Flohmarkt-Schnäppchen im Gepäck ist ein 56-Jähriger am Freitag auf der A12 aufgegriffen worden. Der Mann habe in seinem Auto einen Bootsmotor und zwei hochwertige Fahrräder verstaut, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige gab bei der Kontrolle an der Anschlussstelle Müllrose an, die Gegenstände für 60 Euro auf einem Flohmarkt gekauft zu haben und erklärte damit, warum er keinen Kaufbeleg bei sich habe. Die fehlenden Vorderräder der Fahrräder machten die Beamten misstrauisch, sie stellten das Diebesgut sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

