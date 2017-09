Getötete Frau im Tiergarten: Polen liefert Verdächtigen aus

Nach dem gewaltsamen Tod einer Berlinerin im Tiergarten vor über zwei Wochen soll der verdächtige Täter nun den deutschen Behörden überstellt werden. Das sagte eine Sprecherin des Kreisgerichts Wahrschau der Deutschen Presse-Agentur. Das polnische Gericht hatte am Donnerstag über die Auslieferung nach Deutschland entschieden. Den genauen Zeitpunkt der Überstellung teilte die Sprecherin zunächst nicht mit.

Der Mann wurde laut den polnischen Behörden am 11. September von der Polizei in Pruszków festgenommen - rund eine Woche nach der Tat. Die ermordete Frau aus Charlottenburg war am Abend des 5. Septembers mit Freundinnen in einem beliebten Lokal im Tiergarten gewesen und von dort allein zu Fuß in Richtung Hardenbergplatz aufgebrochen. Zu Hause kam sie nicht an. Die Polizei gab eine Vermisstenmeldung heraus.