Weniger Diebstähle und Einbrüche im ersten Halbjahr 2017

In vielen Kriminalitätsbereichen ist die Zahl der erfassten Straftaten in Berlin stark gesunken. Das geht aus Teilen der Kriminalitätsstatistik der Polizei zum ersten Halbjahr 2017 hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach halbierten sich die angezeigten Taschendiebstähle fast. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es 11 523 Fälle. Im gleichen Zeitraum 2016 22 108 Fälle. Das entspricht einem Rückgang von 47,9 Prozent. «Bild» und «B.Z.» hatten zuerst darüber berichtet.

Die erfassten Einbrüche in Häuser gingen um 41 Prozent zurück (2017: 1007; 2016: 1718). Bei den Wohnungseinbrüchen gab es ein Minus von knapp 31 Prozent (2017: 2976; 2016: 4305). Zudem wurden auch elf Prozent weniger Fahrraddiebstähle angezeigt. Im laufenden Jahr waren es 13 202 gegenüber 14 780 vor einem Jahr. Gleichzeitig verübten Kriminelle mehr Einbrüche in Baustellen. Die Polizei zählte hier 774 Fälle gegenüber 580 vor einem Jahr (+33 Prozent).

