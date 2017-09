Teekapsel-Firma geht nach Frankfurt: Unterstützung vom Land

Brandenburg unterstützt mit einer Beteiligung in siebenstelliger Höhe die Ansiedlung der Teekapselfirma UniCaps GmbH in Frankfurt (Oder). Der Vertrag zwischen dem Gründungsgesellschafter und der BFB Brandenburg Kapital GmbH - einer 100-prozentigen Tochter der Brandenburger Förderbank ILB - sowie der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH (MBG) sei unterzeichnet worden, teilte die ILB am Freitag mit. Das Investment sei vielversprechend, sagte ILB-Beteiligungsmanager Thilo Neu.

Unicaps wolle vom wachsenden Teemarkt profitieren, sagte Dirk N. Tillmann, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer von UniCaps. Die Produktion starte Mitte kommenden Jahres im Technologiezentrem, wo bereits die Verwaltung sitze. Bis dahin kommen die Kapseln in Lohnfertigung aus Polen. Das Unternehmen werde mehrere Millionen Euro in den Standort investieren, sagte er. Etwa 30 bis 35 Arbeitsplätze würden entstehen.

Vertrieben wird nach eigenen Angaben Bio-Tee in 16 Sorten in biologisch abbaubaren Kapseln. Auf Plastik oder Aluminium wird konsequent verzichtet. Sie passen auch in gängige Systeme.

Durch die Beteiligungsaktivitäten der ILB wurden bisher mehr als 190 Unternehmen mit rund 205 Millionen Euro begleitet.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen