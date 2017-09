Vermisster Vietnamese: Bundesregierung weist Diplomaten aus

Die Bundesregierung hat im Fall des aus Berlin verschwundenen vietnamesischen Geschäftsmannes Trinh Xuan Thanh einen weiteren Diplomaten ausgewiesen. Der Mitarbeiter der vietnamesischen Botschaft steht nach Angaben des Auswärtigen Amtes im Verdacht, «dass er in diesen Vorfall verwickelt war». Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, der Diplomat und seine Familie hätten vier Wochen Zeit, das Land zu verlassen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass der vietnamesische Geheimdienst und die Botschaft der Sozialistischen Republik an der Entführung des Asylbewerbers und ehemaligen Funktionärs der Kommunistischen Partei nach Vietnam mitgewirkt haben. Zeugen hatten am 23. Juli in einem Berliner Park beobachtet, wie ein Mann und eine Frau mit Gewalt in ein Auto bugsiert wurden. Später tauchten beide in der Hauptstadt Hanoi auf.