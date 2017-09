dpa

Gasleck in Pankow: Schule, Kita und Häuser evakuiert

Ein Riss in einer Gasleitung auf einer Baustelle in Berlin-Pankow hat am Freitagmittag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte hätten im Umkreis der Baustelle eine Schule, eine Kita, ein Asylbewerberheim und vier Mehrfamilienhäuser evakuiert, teilten Polizei und Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr informierte auch den Flughafen Tegel über den Vorfall, da eine Einflugschneise des Airports über Pankow verläuft. Ein Sprecher der Flughafens sagte der Deutschen Presse-Agentur jedoch, dass die Baustelle weit genug vom Flugverkehr entfernt sei. Flüge müssten daher nicht umgeleitet werden, es komme wegen der Leckage zu keinen Beeinträchtigungen.

Rund um die Baustelle in der Mühlenstraße errichtete die Polizei einen Sperrzirkel, in dem sich nur noch Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und der Netzgesellschaft Gasag aufhalten durften. Der Autoverkehr war zwischen Florastraße und Maxstraße gesperrt. Die Gasag war am Nachmittag mit der Abdichtung des Lecks beschäftigt. Informationen über Verletzte gab es zunächst nicht.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen