Evakuierungen wegen Gaslecks in Pankow: Strom abgeschaltet

Auf einer Baustelle tritt Gas aus einer Leitung aus - eine Schule, eine Kita, eine Asylbewerberunterkunft und mehrere Häuser müssen geräumt werden. Wann das Leck gedichtet wird, ist zunächst unklar.

Berlin (dpa/bb) - Ein Riss in einer Gasleitung auf einer Baustelle in Berlin-Pankow hat am Freitagmittag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte hätten im Umkreis der Baustelle eine Schule, eine Kita, ein Asylbewerberheim und vier Mehrfamilienhäuser evakuiert, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Informationen über Verletzte gab es zunächst nicht.

Am Nachmittag sollte der Strom in der Gegend abgeschaltet werden, um die Spannung von umliegenden Stromleitungen zu nehmen. In rund 2500 Haushalten falle dadurch der Strom aus, sagte ein Feuerwehrsprecher. Experten der Gasag arbeiteten derweil an der Abdichtung der Leckage. Wann die undichte Stelle geschlossen werden kann, war am Nachmittag noch nicht absehbar.