1,9 Millionen Euro für Stadtentwicklungsprojekte

Für mehrere Projekte der Stadtentwicklung erhält die Stadt Großräschen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) knapp 1,9 Millionen Euro Fördergelder. Das Geld stammt aus Bundes- und Landesmitteln und wurde von der brandenburgischen Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) in Form dreier Förderbescheide überreicht. Wie das Ministerium für Infrastruktur in Brandenburg am Freitag mitteilte, soll mit dem Geld sowohl die Aufwertung von Gebäuden als auch der Rückbau leerstehender Wohnungen finanziert werden.

Seit 1991 hat Großräschen insgesamt rund 24 Millionen Euro Fördermittel für die Stadtentwicklung erhalten.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen