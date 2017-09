dpa

Pfleger-Streik an der Charité endet zunächst am Wochenende

Der Streik des Pflegepersonals an der Berliner Charité soll am Freitagabend ausgesetzt werden. Der momentane Streik ende mit der Nachtschicht um 22 Uhr, teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit. In denen wegen des Ausstands geschlossenen Stationen soll demnach am Samstagmorgen wieder gearbeitet werden. Ob und in welcher Form der Arbeitskampf fortgesetzt wird, sollen die zuständigen Verdi-Gremien Anfang kommender Woche entscheiden. Gründe für das Ende des Streiks nannte Verdi zunächst nicht.

Am Freitag hatte die Gewerkschaft die Arbeitsniederlegung noch fortgesetzt und von einer gestiegenen Streikbereitschaft gesprochen. Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen. Verdi fordert einen Personalzuwachs und Mindestbesetzungen auf den Stationen, wie es im 2016 abgeschlossenen Tarifvertrag vorgesehen war. Die Charité-Leitung verweist auf den Fachkräftemangel und eigene Bemühungen, das benötigte Personal zu gewinnen.

Quelle: dpa

