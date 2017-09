dpa

Räuber geben sich als Polizisten aus

Zwei Unbekannte haben in Berlin-Prenzlauer Berg einen 64-Jährigen in dessen Wohnung überfallen. Die beiden hätten in der Nacht zum Freitag an der Tür geklingelt und sich als Polizisten ausgegeben, teilte die Polizei mit. Als der Mann die Tür öffnete, schlug einer der Räuber ihm direkt mehrmals ins Gesicht. Der 64-Jährige ging zu Boden, wo ihn der Angreifer weiter schlug und trat. Der zweite Räuber durchsuchte die Wohnung derweil nach Wertgegenständen. Eine Nachbarin hörte die Hilferufe des Mannes und rief die Polizei. Als die Beamten in der Wohnung in der Hiddenseer Straße eintrafen, waren die Räuber bereits geflohen. Ob sie etwas erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Der 64-Jährige wurde am Kopf verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 14:10 Uhr

