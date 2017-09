dpa

Zwei Männer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Zwei Männer sind bei Verkehrsunfällen in Berlin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 55-Jähriger am Donnerstag gerade einen BVG-Bus verlassen, als ihn eine 16-Jährige mit dem Fahrrad erfasste. Durch den Zusammenstoß auf dem Teltower Damm in Höhe S-Bahnhof Zehlendorf stürzte der Mann. Er kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrradfahrerin blieb unverletzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend in Treptow-Köpenick. Dort wurde laut Polizei ein 48-Jähriger Fahrradfahrer auf dem Müggelheimer Damm von einem Auto erfasst. Er erlitt Verletzungen an Kopf und Rumpf.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen