Zwei Hehler auf A12 kurz vor Grenze festgenommen

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Hehler auf der A12 festgenommen. Die Männer waren hintereinander in zwei Autos der Marke Mercedes Benz auf Höhe der Anschlussstelle Müllrose in Richtung Polen gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Kontrolle am Donnerstag stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen gefälscht und die Autos zuvor in Hessen gestohlen worden waren. Die 35 und 39 Jahre alten Männer wurden festgenommen.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

