dpa

Opel: Vor einem Vierteljahrhundert öffnete Werk in Eisenach

Mehr als drei Millionen Autos sind seit Eröffnung des Opel-Werks in Eisenach vor 25 Jahren vom Band gerollt. In die Fabrik, in der derzeit die Kleinwagenmodelle Corsa und Adam gebaut werden, flossen insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag auf Anfrage sagte. Am 23. September 1992 hatte der Rüsselsheimer Automobilhersteller das Thüringer Werk eröffnet. Daran solle mit einem Tag der offenen Tür erinnert werden. Am 30. September seien nicht nur Opel-Beschäftigte und ihre Familien, sondern auch Interessenten aus der Region eingeladen. Die Autofabrik gehört mit 1800 Beschäftigten zu den größten Thüringer Industriearbeitgebern.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen