dpa

114 Ehrenamtliche bislang ausgezeichnet

Brandenburg will weiter an der Auszeichnung von verdienten Ehrenamtlern festhalten. Das Ehrenamt sei es wert, geehrt zu werden, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag anlässlich der vor zehn Jahren begründeten Tradition durch die Staatskanzlei. Seit 2007 wurden 49 Frauen und 65 Männer gewürdigt. Das Engagement der Bürger reiche von der Arbeit in Freiwilligen Feuerwehren, in Selbsthilfegruppen oder im Naturschutz bis hin zum Engegement bei der Flüchtlingsintegration. Woidke appellierte an Verantwortliche in Kommunen und Vereinen, Brandenburger vorzuschlagen, die sie für eine Auszeichnung würdig halten.

Ehrenamtler des Monats erhalten eine Dankesurkunde des Landes und einen hochwertigen Füllfederhalter mit der Gravur «Engagiert für Brandenburg». Zudem können sie die Ehrenamtskarte nutzen, die Berlin und Brandenburg gilt.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen