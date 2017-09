Berlin Volleys spielen Turnier in Polen

Noch ohne Graham Vigrass sind die Berlin Volleys am Freitag nach Posen gereist, wo sie am Wochenende im Rahmen der Bundesliga-Vorbereitung an einem stark besetzten Viererturnier teilnehmen. Der Mittelblocker aus Kanada steht derzeit noch in Diensten seiner Nationalmannschaft.

Neuzugang Georg Klein (zuletzt VfB Friedrichshafen) trat die Reise nach Polen zwar mit an, wird aber wegen anhaltender Adduktorenprobleme wohl nicht zum Einsatz kommen. Auch Außenangreifer Steven Marshall ist leicht angeschlagen.

Das Team von Volleys-Trainer Luke Reynolds trifft am Samstag (1700 Uhr) im Halbfinale auf Onico Warschau, in der vergangenen Saison Neunter der ersten polnischen Liga. Abgeschlossen wird das Turnier am Sonntag mit den Platzierungsspielen.

Ihr erstes Pflichtspiel haben die Berlin Volleys am 8. Oktober, wenn es in Hannover gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen um den Supercup geht. Sechs Tage später, am 14. Oktober, startet der deutsche Meister in der Bundesliga das Unternehmen Titelverteidigung» mit einem Auswärtsspiel in Düren.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

