Sexueller Angriff auf Tante? Angeklagter verweigert Aussage

Ein 37-Jähriger, der seine Tante in deren Wohnung in Berlin-Hellersdorf attackiert haben soll, hat sich vor dem Landgericht in Schweigen gehüllt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Die Frau habe sich bei dem mutmaßlichen Übergriff vor vier Monaten heftig gewehrt und aus der Situation befreien können, heißt es in der am Freitag zu Prozessbeginn verlesenen Anklage.

Der wegen Sexualdelikten vorbestrafte Mann soll den Ermittlungen zufolge ohne Ankündigung bei seiner Tante erschienen sein. Er habe die Frau im Wohnzimmer unvermittelt auf die Couch gedrückt, ihr den Mund zugehalten und sexuelle Handlungen angekündigt. Die Geschädigte habe Verletzungen im Gesicht und am linken Ellenbogen erlitten.

Der Angeklagte, der damals keinen festen Wohnsitz hatte, war wenige Tage nach dem mutmaßlichen Übergriff im Mai 2017 festgenommen worden. Er ist Angaben zufolge wegen Vergewaltigung sowie Kindesmissbrauchs vorbestraft. Der Prozess wird am 29. September fortgesetzt.

