Maskierte überfallen Berliner Bar

Fünf Maskierte haben am frühen Freitagmorgen eine Bar im Berliner Ortsteil Fennpfuhl (Bezirk Lichtenberg) überfallen. Die Gruppe bedrohte einen 39-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und einer Brechstange und verlangte Geld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem der Mann in der Bar in der Landsberger Allee das Geld den Maskierten übergeben hatte, schlug einer der Räuber ihm ins Gesicht. Der Gruppe gelang unerkannt die Flucht. Der Angestellte erlitt leichte Kopfverletzungen.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 13:10 Uhr

