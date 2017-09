Kammerbühne des Staatstheaters Cottbus saniert

Mit der Sanierung des Empfangsbereichs ist die monatelange Umgestaltung der Kammerbühne des Staatstheaters Cottbus abgeschlossen worden. 600 000 Euro flossen in die Bauarbeiten, davon kam etwa die Hälfte vom Bund. Zu den Neuerungen zählen ein Ballettstudio mit Tanzschwingboden, die Verbesserung von Elektroanlagen und Brandschutz, die Treppensanierung vor dem Haus und jüngst nun das neue Foyer mit Sitzgelegenheiten und Cafébar.

Der neue Schauspieldirektor Jo Fabian betonte, dass man neue Kommunikationswege und experimentelle Dialogansätze ausprobieren wolle, um auch in Jahrzehnten noch für Theater zu begeistern. Fabian feiert am Samstag mit Schillers Drama «Wilhelm Tell» am Cottbuser Spielort seinen Einstand in seiner neuen Funktion.