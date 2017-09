dpa

Etwas weniger Karies bei Kindern mit Milchzähnen

Kinder im Milchzahn-Alter in Brandenburg sind etwas häufiger kariesfrei als vor zehn Jahren. Das teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam am Freitag mit. Demnach hatten im vergangenen Jahr über die Hälfte der Sechsjährigen Zähne ohne Karies: Bei den Mädchen waren es knapp 58 Prozent, rund neun Prozentpunkte mehr als 2007. Bei den Jungen hatten knapp 56 Prozent gesunde Zähne (2007: fast 44 Prozent). Bei den Dreijährigen waren 2016 gut 87 Prozent der Mädchen kariesfrei (2007: 84 Prozent). Bei den Jungen im gleichen Alter waren es knapp 86 Prozent - fast vier Prozentpunkte mehr als 2007. Am kommenden Montag findet bundesweit der Tag der Zahngesundheit statt.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 12:51 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen