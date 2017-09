dpa

Stark und Woidke rufen zur Stimmabgabe auf

Brandenburgs Landtagspräsidentin Britta Stark und Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) haben die Brandenburger zur Teilnahme an der Bundestagswahl ermuntert. «Jede Stimme zählt am Sonntag. Werden Sie aktiv, entscheiden Sie mit, wer Ihre Interessen im Bundestag vertritt und wie die Zukunft aussehen soll in unserem Land», erklärte die Landtagspräsidentin. «Gemeinsam können wir viel erreichen für Demokratie und Freiheit in unserem Land», sagte Stark. Woidke erklärte: «Das Wahlrecht ist ein überaus kostbares Gut, wie wir aus leidvoller geschichtlicher Erfahrung gerade in Deutschland wissen.» Demokratie benötige das Mittun der Menschen - nicht nur an Wahltagen, sondern jeden Tag.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 12:21 Uhr

Quelle: dpa

