Aufmerksamer Passant überführt mutmaßlichen Autodieb

Ein aufmerksamer Passant hat in Berlin-Friedrichshain einen mutmaßlichen Autodieb überführt. Der 38-Jährige hatte am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in der Singerstraße laute Geräusche gehört, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er rief die Polizei, die kurz darauf den mutmaßlichen Täter fasste, der zuvor noch versucht hatte zu fliehen. Er hatte an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Schloss beschädigt. Auch Hebelspuren waren demnach am Fahrzeug zu sehen. Zur Identität des mutmaßlichen Diebes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

