Schwertransport rast auf Pannenwagen: Vier Schwerverletzte

Vier Insassen eines Kleinbusses aus Berlin sind bei einem Auffahrunfall auf dem Standstreifen der A2 in Niedersachsen schwer verletzt worden. Ein 49 Jahre alter Schwertransporter-Fahrer raste am Donnerstag auf den kleinen Bus, der vermutlich wegen einer Panne halten musste, wie die Polizei mitteilte. Drei Insassen des Busses wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der 48-jährige Fahrer war kurz zuvor aus dem Bus gestiegen - er wurde erfasst und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik nach Hannover.

Der Fahrer des Schwertransports erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Warum er auf den Kleinbus auffuhr, war zunächst unklar. Die Unfallstelle, in Fahrtrichtung Hannover kurz vor der Anschlussstelle Königslutter, blieb fast fünf Stunden gesperrt.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 05:30 Uhr

Quelle: dpa

