Wahlkampf geht auf die Zielgeraden

Der Wahlkampf für die Bundestagswahl geht auf die Zielgeraden. Am Freitag zelebrieren SPD, Linke und Grüne in Berlin ihren Wahlkampfabschluss. Auf dem Gendarmenmarkt wollen SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, Berlins Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller und andere versuchen, das Ruder für ihre Partei noch herumzureißen. In Umfragen liegt die SPD weit hinter der Union.

Die Linke bietet auf dem Alexanderplatz ihre Spitzenkandidaten Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch auf, dazu die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie Gregor Gysi und die Berliner Spitzenkandidatin Petra Pau. Die Grünen planen eine Fahrraddemo durch die Stadt, später laden die Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt zu einer «Pasta-Party».

Die Berliner Koalitionäre SPD, Linke und Grüne wollen vor dem Tegel-Volksentscheid noch einmal für die Schließung des alten Flughafens werben. Die drei Abgeordnetenhausfraktionen planen dazu eine gemeinsame Kundgebung am Kurt-Schumacher-Damm - direkt in der Einflugschneise des Airports.

