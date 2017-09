dpa

114 Ehrenamtliche bislang ausgezeichnet

114 Brandenburger sind in den vergangenen zehn Jahren als Ehrenamtler des Monats geehrt worden. Am Freitag (11.30 Uhr) werden in Potsdam erneut drei besonders engagierte Bürger gewürdigt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zieht auch eine Bilanz über die bisherige Arbeit. Außerdem berichtet er, wie gegenwärtig im Land Ehrenamtliche für ihre Arbeit geehrt werden.

Ehrenamtler des Monats erhalten eine Dankesurkunde des Landes und einen hochwertigen Füllfederhalter mit der Gravur «Engagiert für Brandenburg». Jeder Brandenburger kann eine Person vorschlagen, die er für würdig hält.

Letzte Änderung: Freitag, 22. September 2017 02:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen